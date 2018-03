Bomba artigianale esplode ad Alghero

Una bomba di fabbricazione rudimentale è stata fatta esplodere nella notte ad Alghero, davanti un portone di un palazzo in via Torriccelli, nel quartiere popolare della Pietraia. Intorno alle 23 la quiete notturna della cittadina è stata squarciata dal violento boato che ha colto di sorpresa gli abitanti della zona. Sono stati proprio loro, nello spavento generale, a lanciare l'allarme. Secondo quanto appurato dagli investigatori, si tratterebbe di un ordigno artigianale, verosimilmente una molotov o una bomba-carta. L'esplosione non ha provocato feriti, e anche i danni sarebbero lievi.