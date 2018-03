Incidente stradale poco fa a Cagliari sull’asse mediano.

Sono quattro le auto coinvolte in quello che a prima vista sembra un maxi tamponamento.

Il sinistro è avvenuto in direzione del cavalcavia per Genneruxi. Non risultano esserci feriti.

