NUORO, Scoperta evasione fiscale per 1,5 milioni di euro

Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Nuoro ha individuato una società di persone, operante nel settore del commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, che è stata ‘evasore totale’ nel 2015.

La ricostruzione della posizione fiscale della società è stata complessa per l’assenza di documentazione contabile e fiscale attendibile, ma grazie ad un’approfondita analisi economico-finanziaria ed all’incrocio coi dati dichiarati al Fisco, i finanzieri hanno potuto contestare un’evasione fiscale per oltre 1.180.000 euro e violazioni al versamento dell’Iva per circa 300.000 euro. (red)

(admaioramedia.it)