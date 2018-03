SARDEGNA, Controlli in pescherie e ristoranti di Olbia, Nuoro e Orosei: sequestrati 120 chili di prodotto ittico

Durante una serie di controlli sulla filiera della pesca, in vista delle imminenti festività pasquali, i militari della Capitaneria di Porto di Olbia hanno sequestrato chili di prodotto ittico.

Nel corso delle verifiche in alcune pescherie e ristoranti di Olbia, Nuoro e Orosei sono state riscontrate carenze sulla tracciabilità e sulla detenzione del prodotto ai fini della commercializzazione ben oltre la data di scadenza indicata. Percio’, sono stati sequestrati circa 120 chili di prodotto ittico, tra i quali 28 di arselle non depurate, e sanzioni per un totale di 11.000 euro.

Inoltre, è stato sorpreso e sanzionato un operatore commerciale che utilizzava come piattaforma di deposito e smistamento di prodotti ittici un locale privo delle prescritte autorizzazioni sanitarie e comunali. (red)

