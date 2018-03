Allerta per vento e mareggiate

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAR - La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo per vento e mareggiate in Sardegna a partire da sabato 31 e sino alle 15 di domenica di Pasqua. Sono previsti venti forti dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. Attenuazione della ventilazione a partire dal lunedì dell'Angelo. Un altro avviso è stato diramato per criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico localizzato e idraulico nell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso e Logudoro per tutta la giornata di sabato.