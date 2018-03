Quartucciu, rondine pasticciona impigliata in un filo: la salvano i vigili del fuoco

Stava facendo il nido quando è rimasta impigliata con un filo penzoloni sotto la grondaia di una casa in via San Basilio a Quartucciu. Ad accorgersi della povera rondine in difficoltà, destinata a morte certa, è stata una residente che ha allertato i vigili del fuoco. Una squadra giunta prontamente sul posto ha liberato il povero pennuto che aveva le zampe intrappolate con dei fili di plastica. Storia a lieto fine per la rondine che ha potuto così spiccare il volo

