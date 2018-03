Cagliaritano contagia l’Hiv alla moglie che non sapeva nulla: a processo per lesioni

Contagia l’Aids alla moglie, che non sapeva nulla che avesse contratto l’Hiv: andrà a processo per lesioni gravissime un marito cagliaritano, residente a Sardara. Lo ha deciso ieri il gup Giampaolo Casula, la notizia è stata pubblicata oggi dall’Unione Sarda: l’uomo è stato rinviato a giudizio, il marito sarebbe stato contagiato dall’Hiv nel 1997 ma solo nel 2006 la donna si era sentita male scoprendo di avere lo stesso problema. L’uomo ha raccontato di avere in passato fatto uso di eroina.

