Cagliari, stretta dei controlli nel ponte pasquale: più Volanti in giro per la città

Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza in occasione delle festività pasquali, la Polizia ha predisposto appositi servizi di vigilanza e controllo in tutto il territorio della Provincia di Cagliari.

Sulla scorta delle direttive impartite dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in cui è contenuto il richiamo ad una maggior sensibilità a causa della notevole movimentazione di turisti e cittadini, nonché di maggior afflusso presso i luoghi di culto, il Questore di Cagliari ha disposto l’intensificazione delle misure preventive di vigilanza, anche mediante il coordinamento di altre Forze di Polizia in mirati servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il rafforzamento delle misure di prevenzione servirà ad assicurare una maggior tutela al cittadino durante le principali celebrazioni della Settimana Santa e verrà effettuato mediante un cospicuo impiego di operatori sul territorio.

In particolare, la presenza consistente di equipaggi della Squadra Volante in tutte le zone della città garantirà, inoltre, la prevenzione e la repressione dei crimini predatori, vigilando sia le aree di maggior afflusso turistico o di presenza di esercizi commerciali, sia le zone prettamente residenziali, dove la presenza di abitazioni lasciate incustodite durante il periodo di vacanza potrebbe aumentare la loro esposizione in riferimento alla commissione di furti o comunque di illecite intrusioni.

Tale impianto di massima sicurezza sarà operativo in tutti gli ambiti di competenza, ivi compresi scali aeroportuali, marittimi e stazioni ferroviarie.

In particolare, il Compartimento di Polizia Ferroviaria ha potenziato i servizi di pattugliamento negli scali ferroviari e le scorte a bordo treno, al fine di intensificare la prevenzione e la repressione non solo dei fenomeni illeciti, con particolare attenzione ai servizi antiborseggio, ma anche dei cosiddetti comportamenti anomali, ovvero, tesi a violare i precetti a tutela della sicurezza degli utenti e delle infrastrutture ferroviarie. In questa logica, al fine della diffusione della cultura della sicurezza anche in tale ambito, la Polizia Ferroviaria opera costantemente per sensibilizzare gli utenti al rispetto delle più elementari norme di buon senso, la cui violazione è l’origine del verificarsi della maggior parte degli incidenti.

Servizi potenziati saranno approntati anche da parte della Polizia di Frontiera, particolarmente impegnata nella gestione dell’afflusso di persone che in questo periodo, in partenza o in arrivo, da o per l’Isola, affolleranno il porto e l’aeroporto di Cagliari.

Inoltre, per una maggior sicurezza di coloro che si sposteranno lungo le arterie stradali, saranno intensificati i servizi da parte della Polizia Stradale, presenti con un maggior numero di pattuglie, per la più efficace prevenzione di incidenti.

