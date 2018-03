“Sgarbi con la sua arroganza ora chieda scusa alla Sardegna: Zedda ed Enac lo denuncino”

di Alessandro Dottori

Buongiorno, ho gia’ ricevuto ospitalità nel vostro quotidiano qualche mese fa riguardo il costo dei loculi nel cimitero di San Michele con una lettera indirizzata al Sindaco Zedda che non ha ancora trovato il tempo di rispondere: ora la disturbo per esprimere tutto il mio disappunto e amarezza per la presa di posizione fuori luogo, maleducata e offensiva verso la Sardegna, Cagliari e il Personale di Controllo dell’Aeroporto di Cagliari da parte dell’ onorevole Sgarbi (onorevole con la “o” volutamente minuscola).

L’onorevole Sgarbi non perde occasione per dimostrare tutta la sua arroganza, la presunzione di sapere tutto e la maleducazione nell’offendere un’intera Regione, Città e Personale di Controllo Aeroportuale di Cagliari che ha svolto il proprio lavoro con precisione, scrupolo e accortezza per avere la massima sicurezza applicando la normativa vigente su tutto il territorio nazionale; prima di parlare di una materia, quale la sicurezza aeroportuale, che evidentemente ignora, poteva benissimo informarsi sulle modalità di controllo dei bagagli negli aeroporti, magari con un’interpellanza al Ministro dei Trasporti o all’Ente Nazionale Aviazione Civile ( Ente deputato tra le tante competenze, alla sicurezza dei voli attraverso le società incaricate di gestire i controlli sui passeggeri e i bagagli ), ma non per riavere i 5 euro della schiuma da barba……..

Avrebbe avuto conferma sulla precisione del comportamento del personale della Sogaer Security nell’avergli fatto togliere la cintura e fatto gettare la schiuma da barba sicuramente della quantità superiore al consentito. Evidentemente a Cagliari ha trovato del personale che non si è fatto intimidire o influenzare dal suo personaggio, ma che semplicemente ha fatto rispettare i regolamenti, uguali per tutti.

Spero, dopo che avrà ricevuto la risposta del Ministro dei Trasporti (che comunque dovrebbe intervenire se è vero, a detta di Sgarbi, che in tutti gli altri aeroporti italiani ha un trattamento diverso) sul corretto comportamento del Personale di Cagliari, chieda scusa a tutta la Sardegna, sempre che ne abbia le capacità perchè la senilità per alcuni è obnubilante.

Nel frattempo auspico che il responsabile Enac della Sardegna, il Presidente della Sogaer, il Sindaco di Cagliari, l’Assessore ai Trasporti della Sardegna o il Sindacato facciano quadrato con una denuncia contro l’onorevole Sgarbi a tutela della Sardegna, di Cagliari e del Personale dell’Aeroporto perchè non è accettabile che si dia dei ladri a lavoratori che svolgono il proprio lavoro con scrupolo o si discrimini e si offenda una regione intera dichiarando che il suo capoluogo non sia in Italia, senza che non se ne subiscano le conseguenze.

L’onorevole Sgarbi dovrebbe limitarsi a parlare di arte, dove sinceramente è un maestro e lo ascolterei per ore, per il resto dovrebbe semplicemente….TACERE…….

Sono un romano de Roma……innamorato da 32 anni della Sardegna.

L'articolo “Sgarbi con la sua arroganza ora chieda scusa alla Sardegna: Zedda ed Enac lo denuncino” proviene da Casteddu On line.