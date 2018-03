Maltrattamenti, reato prescritto - Cronaca

SASSARI. Nel 2009 si era presentata nella caserma dei carabinieri di Sorso per raccontare il suo calvario dovuto alla convivenza con un figlio tossicodipendente da eroina. La signora, che oggi ha 62 anni, aveva spiegato che il figlio, all’epoca 27enne, era violento con lei e con il padre (almeno prima che i due si separassero e l’uomo andasse a vivere da un’altra parte). «Oltre a mantenerlo nelle cose necessarie – aveva raccontato la madre – pretende che io gli dia continuamente denaro in misura sproporzionata rispetto a quelle che sono le mie possibilità economiche e le sue necessità primarie». E di fronte al rifiuto della donna le reazioni erano insulti, minacce del tipo “prima o poi ti faccio finire sulla sedia a rotelle”, “vedi che un giorno o l’altro ti accoltello”, “non vali niente” e altro ancora. E poi spinte, vetri di casa rotti a calci, la mano della donna chiusa nella porta. Il tutto accadeva anche davanti al nipotino di appena due anni che la nonna teneva spesso con sè in casa. Ed era stata proprio la preoccupazione per il piccolo, il timore che prima o poi potesse accadergli qualcosa nel bel mezzo di questi scatti di ira, a spingerla a rivolgersi ai carabinieri. Il giovane, Giuseppe Piu, era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia e per estorsione. Due giorni fa, a distanza di nove anni dai fatti, il giudice monocratico Salvatore Marinaro non ha potuto far altro che constatare la prescrizione del reato di maltrattamenti in famiglia e ha invece assolto l’imputato Giuseppe Piu («per non aver commesso il fatto») dall’accusa di estorsione. A chiedere l’assoluzione – oltre all’avvocato difensore Claudio Mastandrea – era stato anche il pubblico ministero Cristiano Idini. (na.co.)

vedi su La Nuova Sardegna