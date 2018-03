Investita da un’auto in via Roma - Cronaca

SASSARI. Incidente ieri mattina, poco dopo le 8, in via Roma all’altezza dell’incrocio con via Mazzini. Una donna che stava attraversando la strada è stata investita da una Fiat Croma condotta da un sassarese che ha cercato di frenare all’ultimo momento ma non è riuscito a evitare l’impatto.Immediato l’allarme con l’intervento degli operatori del 118: la donna è stata stabilizzata e poi accompagnata in ospedale a bordo dell’ambulanza. Le sue condizioni non sono state giudicate gravi e i sanitari del pronto soccorso hanno disposto una serie di accertamenti per valutare con maggiore attenzione le sue condizioni.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale (presente anche una pattuglia del Nucleo motociclisti) che hanno provveduto a effettuare i rilievi e gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità. Qualche problema per la viabilità, considerato che a quell’ora il traffico è particolarmente intenso.

