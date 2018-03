bando annullato, via al secondo avviso

Il primo avviso sul dormitorio pubblicato nei giorni a cavallo delle festività natalizie era stato annullato. In soli neanche 7 giorni si chiedeva di partecipare predisponendo un progetto. «Come già segnalato nella seduta del 28 dicembre scorso, – interviene il consigliere Claudio Piras – era impossibile sviluppare una manifestazione d’interesse in neppure una settimana»

PORTO TORRES - Un nuovo bando contributi per affidare i servizi di dormitorio o di “riparo notturno”, rivolto a enti no profit, associazioni di volontariato e parrocchie. Il bando, che fa riferimento ai fondi regionali del progetto “Né di freddo né di fame”, integrerà anche i servizi di distribuzione dei beni di prima necessità. Il documento sarà pubblicato dopo l’approvazione del bilancio. «L’auspicio – afferma l’assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli – è che le associazioni cittadine si preparino e si attivino per tempo, magari anche in collaborazione fra loro, per fornire questi due servizi che riteniamo essenziali. Il primo bando sul dormitorio non è andato a buon fine e prima di ripubblicarlo dobbiamo obbligatoriamente attendere il nuovo bilancio. È un progetto che non è mai stato messo in secondo piano in questi mesi, ma per riproporre la gara è indispensabile l’approvazione del documento contabile».

Il primo avviso sul dormitorio pubblicato nei giorni a cavallo delle festività natalizie era stato annullato. In soli neanche 7 giorni si chiedeva di partecipare predisponendo un progetto. «Come già segnalato nella seduta del 28 dicembre scorso, – interviene il consigliere Claudio Piras – era impossibile sviluppare una manifestazione d’interesse in neppure una settimana». Il consigliere ricorda che in quei sette giorni era compreso un sabato, una domenica, i giorni festivi di Natale e Santo Stefano, «era ovvio dunque, che i proponenti non avessero i tempi minimi per presentare una congrua domanda».

Per il consigliere Piras «è strano però che, vista la nota del sindaco subito dopo la mia segnalazione dove sono stato accusato di non conoscere le procedure, e dichiarando di essersi adoperato in maniera urgente in quella direzione, non si sia dato seguito ad un nuovo bando dopo la chiusura della commissione di valutazione». Il consigliere Piras entra nel merito della procedura evidenziando che il 28 dicembre si era chiusa la commissione di valutazione decretando la non congruità dell’unica offerta arrivata. «Solo il 23 febbraio il dirigente convalida con determina il verbale della commissione. Evidentemente - sottolinea Piras - non c’era tutta questa fretta ma eravamo soltanto in campagna elettorale».

Ora si procederà ad un nuovo bando per garantire l’accoglienza notturna a persone adulte di entrambi i sessi e senza dimora. «È un intervento per persone a grave rischio di deriva sociale, temporaneo e rivolto principalmente ai senza tetto. In questo momento – ricorda l’assessora – il Comune non ha uno stabile da destinare all’uso per dormitorio: perciò le associazioni dovranno individuare autonomamente gli spazi in cui ospitare gli utenti attingendo dai fondi del bando. Da due anni dialoghiamo con la Asl, formalmente e informalmente, per ottenere lo stabile di via delle Terme che vorremmo destinare proprio al servizio di riparo notturno, ma al momento l’azienda sanitaria non ha formalizzato gli atti. Nel frattempo vogliamo comunque portare avanti l’iniziativa e lo faremo con questa modalità. Con lo stesso bando – conclude Rosella Nuvoli – si definirà anche l’attribuzione dei contributi per il servizio di distribuzione dei beni di prima necessità, in particolare modo viveri e bombole».