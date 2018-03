Sanna sulla Casa Divina Provvidenza

Ecco la dichiarazioni del sindaco di Sassari Nicola Sanna in seguito all´approvazione dell´ordine del giorno presentato dalla consigliera Desiré Manca, sulla situazione dei dipendenti della casa di riposo

SASSARI - «L'obiettivo dell'Amministrazione è stato raggiunto. Fin dall'inizio si è lavorato con impegno, affinché la vicenda si risolvesse nel migliore dei modi per tutte le parti. Quella auspicata dal Comune, dalla Curia e dalla Regione è una soluzione che tutela i lavoratori, le lavoratrici e le persone bisognose di assistenza in una struttura storica e fondamentale per la città».

Così, il sindaco di Sassari Nicola Sanna commenta l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, nella seduta di martedì, dell'ordine del giorno presentato dalla consigliera del Movimento 5 stelle Desiré Manca. Odg che aveva per oggetto la situazione dei dipendenti della casa di riposo “Divina Provvidenza”.

«Già nella seduta della scorsa settimana, insieme a rappresentati della Giunta e del Consiglio – continua Sanna - ho ricevuto i lavoratori e le lavoratrici, e nella lunga discussione ho confermato l'impegno mio e dell'Amministrazione comunale, nonché del consiglio regionale che ha accolto la richiesta della città di dotare la fondazione di un contributo straordinario.Seguiamo la vicenda da tempo - conclude il primo cittadino - e la nostra posizione nella vertenza tra struttura e dipendenti è stata sempre chiara: la salvaguardia di tutti i posti di lavoro e la continuità delle attività assistenziali della struttura è oggi la priorità, senza clamore o speculazione politica».

Nella foto: il sindaco di Sassari Nicola Sanna

