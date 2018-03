Francesco Baccini in concerto a Balai

Balai sarà ancora una volta la cornice per i festeggiamenti del 25 aprile. Sul palco salirà Francesco Baccini, cantautore genovese e autore di alcuni dei più grandi successi italiani

PORTO TORRES – Balai sarà ancora una volta la cornice per i festeggiamenti del 25 aprile. L'affascinante insenatura di Porto Torres ospiterà infatti per il terzo anno consecutivo l'evento voluto dall'amministrazione comunale per celebrare l'anniversario della Liberazione d'Italia. Sono previsti eventi e spettacoli per tutto il pomeriggio, mentre il momento clou della serata è affidato al cantautore Francesco Baccini.

La giunta comunale ha deciso, con la delibera approvata ieri 28 marzo, di dare il via all'organizzazione degli spettacoli in occasione della festività nazionale. Sul palco salirà Francesco Baccini, cantautore genovese e autore di alcuni dei più grandi successi italiani. Tra cui, solo per fare qualche esempio, “Sotto questo sole”, “Le donne di Modena”, “Margherita Baldacci”, “Mamma dammi i soldi” e la melodica e romantica “Ho voglia di innamorarmi”. Oltre a Baccini, la serata sarà animata con diversi spettacoli, alcuni ancora in fase di definizione, ma tra questi la presenza di alcuni gruppi spalla che apriranno il concerto dell'artista genovese.

«Balai è probabilmente uno dei posti più suggestivi della Sardegna – commenta l'assessore alla Cultura Alessandra Vetrano, che ha proposto il progetto – il nostro intento è dargli il risalto che merita, anche promuovendo degli spettacoli. La spiaggia è incastonata in un'insenatura: è un anfiteatro naturale impreziosito dalla presenza della chiesetta, ed è un luogo da valorizzare. Abbiamo già promosso il redazionale sulla rivista Sardegna Immaginare, dove campeggia un'immagine della baia e l'evento del 25 aprile non fa che seguire il filo logico del nostro progetto di marketing turistico. Non soltanto vogliamo incentivare i cittadini di Porto Torres a rimanere in città e godersi le bellezze che già ben conoscono, ma ci vogliamo aprire a tutto il territorio». Il sindaco Sean Wheeler si augura un'ampia partecipazione cittadina, «per quella che sarà una giornata di festa per tutti, grandi e bambini».