Urbanistica: Pigliaru, non a colpi di maggioranza

I nodi della legge urbanistica - gli articoli 31 e 43 e l'allegato 4 - saranno affrontati solo alla fine, dopo la fase di ascolto che sarà avviata dalla Giunta Pigliaru a partire dalla seconda settimana di aprile. Nel frattempo, la commissione Governo del Territorio continuerà l'esame di tutti gli altri articoli del ddl Erriu. Ma per occuparsi di incrementi volumetrici fino al 25% nei 300 metri dal mare (art. 31), dell'opportunità di realizzare progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico (art.43) e di criteri di calcolo delle cubature comune per comune (allegato 4), terrà conto degli input che arriveranno da associazioni ambientaliste, portatori di interesse e società civile. La fase di ascolto durerà una ventina di giorni al massimo.

E' la linea concordata oggi nel vertice del gruppo del Pd in Consiglio regionale al quale ha partecipato il presidente della Regione, Francesco Pigliaru. Si cerca una forte condivisione, dopo le fibrillazioni di queste settimane. "Dobbiamo capire se la sintesi esiste - ha chiarito il governatore al termine di un incontro durato tre ore e mezzo - non sono disposto a far passare la legge urbanistica a colpi di maggioranza". Il capo della Giunta ha le idee precise sui punti più spinosi della legge: "Si può fare a meno dell'allegato 4 e l'articolo 43 - spiega - può essere sostituito con percorsi per rendere più facile l'adozione dei piani urbanistici comunali".