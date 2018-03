Consegnato l´impianto sportivo di via Brunelleschi

L´impianto sportivo di via Brunelleschi è stato riconsegnato al Comune di Porto Torres, proprietario del bene. Il formale passaggio di consegne è avvenuto ieri sera. La società Circolo degli sportivi ha restituito le chiavi al Comune

Si conclude così una vicenda iniziata qualche mese fa e che ha visto interloquire l'amministrazione comunale di Porto Torres e la società Circolo degli sportivi. La società nel 2008 avuto ottenuto in concessione l'area pubblica e, contestualmente, nel 2009, aveva acceso un mutuo di circa 420 mila euro per la costruzione di impianti sportivi. Il mutuo era stato concesso dal Credito sportivo anche grazie alle garanzie fornite dal Comune nell'anno 2009, che aveva deliberato una convenzione che prevedeva, tra le altre cose, la prestazione di una garanzia fideiussoria.

In pratica, in seguito al mancato pagamento delle rate del mutuo da parte della società, la banca ha richiesto al Comune, come previsto dalla legge, il pagamento dell'intera somma. L'area sportiva torna così nella piena disponibilità dell'ente che, al momento, sta lavorando e valutando le diverse opzioni. L'obiettivo è renderla fruibile il prima possibile ai tanti sportivi, agonisti, amatori e appassionati che ogni giorno si allenano nel complesso di via Brunelleschi. Gli uffici stanno lavorando affinché si possa far utilizzare l'impianto grazie a delle concessioni orarie alle società e associazioni che ne faranno richiesta.