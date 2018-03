Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta in Sardegna? Scopriamolo insieme ai bravissimi esperti di Meteo Sardegna: “Sarà uno di questi Vortici a provocare un vivace peggioramento nella giornata di sabato, ma già venerdì potrebbero subentrare locali acquazzoni – o addirittura qualche temporale – sui settori centro meridionali della Sardegna. Dicevamo di sabato: avremo una rapida accentuazione dei venti dai quadranti occidentali, un brusco abbassamento delle temperature e precipitazioni localmente intense. Considerando la ventilazione ovviamente verranno coinvolti maggiormente i settori occidentale e le aree interne, ci aspettiamo anche delle nevicate oltre i 1000 metri di quota. La fascia orientale dovrebbe restare in ombra pluviometrica, anche se non mancherà qualche goccia di pioggia qua e là. Da sottolineare come il vento, in rotazione da Maestrale, potrebbe soffiare con raffiche di burrasca con inevitabile severo incremento del moto ondoso.

Fortunatamente la situazione dovrebbe migliorare già nella giornata di Pasqua, pur con qualche residuo annuvolamento a inizio giornata e soprattutto con ancora delle raffiche di vento. Ma la buona notizia è che a Pasquetta transiterà nuovamente un promontorio anticiclonico che garantirà bel tempo e temperature in aumento. Insomma, le gite fuori porta si potranno organizzare senza alcun tentennamento”.

L'articolo Pasqua e Pasquetta col sole in Sardegna, gite assicurate. Ma sabato pioverà proviene da Casteddu On line.