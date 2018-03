Tappa a Tortolì per il ciclista giramondo

Yanus River martedì mattina ha fatto tappa in Ogliastra. L´82enne, padre siberiano e madre polacca, che da diciotto anni gira il mondo in bicicletta. Il ciclista più famoso del globo ha iniziato la sua avventura da Roma nel 2000, toccando 154 Paesi e macinando oltre 400mila chilometri

TORTOLI' – Ieri mattina (martedì), ha fatto tappa a Tortolì Yanus River, l'82enne, padre siberiano e madre polacca, che da diciotto anni gira il mondo in bicicletta. Il ciclista più famoso del globo ha iniziato la sua avventura da Roma nel 2000, toccando 154 Paesi e macinando oltre 400mila chilometri.

A dargli il benvenuto, il sindaco e gli amministratori, che lo hanno accolto in Comune. Ieri mattina, ha fatto visita anche agli studenti delle scuole elementari centrali per raccontare la sua lunga impresa sulle due ruote. Il recordman della bici è sbarcato a fine dicembre in Sardegna, per cominciare il suo giro dell'Isola. Tre giorni fa è arrivato in Ogliastra, fermandosi a Tertenia ed a Bari Sardo. Dopo aver passato una notte a Tortolì, questa mattina ha pedalato fino a Baunei, per raggiungere Olbia e poi proseguire il suo viaggio nello Stivale.

«Siamo molto lieti di averlo ospite nella nostra città, un bellissimo esempio per tutti che dimostra come anche nello sport l'età non conta quando esiste la passione e la forza di volontà, che portano a compiere imprese come la sua. In bocca al lupo per il proseguo della sua splendida avventura», ha commentato l'assessore comunale allo Sport Isabella Ladu. La tappa finale è prevista a Pechino nel 2028, a novantadue anni. Sulla sua esperienza nell’Isola ha detto «La Sardegna mi ha riservato una grande accoglienza, la migliore che abbia ricevuto fino ad ora».

Nella foto: un momento dell'incontro tra Yanus River e l'Amministrazione comunale

