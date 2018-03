Stintino attende un medico di base residente

L´amministrazione pronta a mettere a disposizione misure per l´avviamento dell´ambulatorio per il sanitario che scegliesse di abitare in paese

STINTINO - Entro il 29 marzo sarà possibile sapere se Stintino avrà il medico di base, almeno uno definitivo. A febbraio scorso, infatti, è stata pubblicata la graduatoria dei medici di famiglia che potranno scegliere, entro 90 giorni dalla nomina, il paese turistico per esercitare la loro attività. «Da circa un anno - afferma il sindaco di Stintino Antonio Diana - per vedere garantita la continuità assistenziale i cittadini del paese hanno fatto affidamento su un medico "pendolare" che, a giorni alterni, tiene aperto un ambulatorio».

Una situazione che, dopo il pensionamento del precedente medico di famiglia che aveva scelto Stintino come residenza, il primo cittadino del paese, Antonio Diana, non ha mai nascosto essere «una soluzione non ottimale, per il territorio e per i cittadini». Oltre all'orario d'ambulatorio, l'amministrazione comunale vuole la certezza che siano garantite le reperibilità per le visite domiciliari nell'arco della giornata e del sabato mattina sino, almeno, alle ore 10, così come previsto e prima che entri in attività la guardia medica. Quest'ultima, situata a Pozzo San Nicola, opera dalle 20 alle 8 di tutti i giorni feriali e dalle 10 del sabato o di ogni altro giorno prefestivo alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo al festivo.

Per il sindaco Antonio Diana quindi è necessaria una presenza continua sul territorio dove, per quasi tutto l'anno, tra paese, Pozzo San Nicola e borgate risiedono circa 1500 persone. Adesso qualcosa potrebbe cambiare. «Abbiamo avuto notizia - riprende il sindaco - che i medici in graduatoria dovrebbero decidere entro il 29 marzo. Auspichiamo che quelli in lista possano scegliere Stintino anche come loro residenza». Da parte dell'amministrazione quindi arriva un invito. «Al medico che dovesse accettare l'incarico e scegliesse la residenza in paese, l'amministrazione comunale è pronta a mettere a disposizione misure per l'avviamento dell'ambulatorio», afferma Antonio Diana.

Una "premialità" di non poco conto, se si pensa che a disposizione c'è già uno spazio comunale, situato nell'edificio dell'ex palazzo municipale, con ingresso dalla piazza del Comune e che il precedente medico di famiglia degli stintinesi aveva in uso proprio come ambulatorio. In definitiva il Comune è pronto a offrire gli spazi per un ambulatorio a costo zero.