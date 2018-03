Trofeo delle Regioni: Alghero cala il tris

Davide Brembilla e Nicola Nulvesu per l’annata 2004 maschile, e Camilla Demetrio Blecic per la 2003 femminile, sono stati selezionati nei dodici dei rispettivi gruppi che rappresenteranno la Sardegna

ALGHERO - Ci saranno tre atleti della Pallacanestro Alghero al Trofeo delle Regioni 2018, che si giocherà da domani, giovedì 29 marzo, a lunedì 2 aprile in Lombardia. Davide Brembilla e Nicola Nulvesu per l’annata 2004 maschile e Camilla Demetrio Blecic, in prestito al San Salvatore Selargius per la 2003 femminile, sono stati selezionati nei rispettivi gruppi dei migliori dodici fra gli atleti sardi scelti dal Centro tecnico federale nelle rispettive categorie per rappresentare la Sardegna al torneo che decreterà la rappresentativa vincente fra tutte le regioni italiane.

Un grandissimo orgoglio per il club giallorosso e per tutto il suo settore giovanile e minibasket in grande crescita, risultato di un lavoro sempre più attento ed anche il giusto riconoscimento di una passione che riesce a coinvolgere sempre più ragazzi, valorizzandone il talento e l’impegno. Inoltre, a chiudere il cerchio, il presidente Antonello Muroni era stato designato dal Comitato regionale come capodelegazioni della squadra sarda, ma purtroppo, per problemi personali dell’ultima ora, dovrà rinunciare.

La manifestazione per selezioni maschili e femminili, che per la prima volta sarà ospitata dalla Lombardia (con l’organizzazione del Comitato regionale lombardo, in collaborazione con il Basket Seregno), porterà in Brianza quasi cinquecento atleti ed atlete in rappresentanza delle venti regioni d'Italia. Quest’anno, per la prima volta, oltre che per la classica sfida, tutte le rappresentative regionali saranno impegnate nel 3x3, la nuova disciplina olimpica introdotta dal Cio nel 2017.

Fitta l'agenda di gare che si giocheranno in diversi campi: oltre al PalaSomaschini di Seregno, nelle cui vicinanze sarà allestito il Free village, i campi di gioco saranno quelli di Biassono (PalaRovagnati, in Via al Parco), Inverigo (Palasport, in Via Monte Barro2), Marcherio (Palasport di via Regina Margherita), Seveso (PalaFamila, in Via Gramsci 11), Varedo (Palasport, in Via Italia 27) ed il PalaBancoDesio di Largo Atleti Azzurri d'Italia, che ospiterà le finali nel giorno di Pasquetta.

Nella foto: Antonello Muroni, Nicola Nulvesu, Davide Brembilla ed Alberto Brembilla

