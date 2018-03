10,8milioni per i nuovi treni

«Prosegue il rinnovo del parco mezzi», annuncia l´assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu. Ingenti gli stanziamenti fin qui messi in campo dalla Regione autonoma della Sardegna per il complessivo ammodernamento del parco ferroviario in servizio nell’Isola

CAGLIARI – 17,8milioni di euro di investimento per l’acquisto di nuovi treni. Lo ha deciso la Giunta, su proposta dell’assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu. «Con le risorse ministeriali per gli anni 2019-2022 pari a 10,7milioni, alle quali si somma un cofinanziamento di 7,1milioni, rinnoveremo ulteriormente il parco rotabile dell’Arst per le tratte a scartamento ridotto – dichiara Careddu – È un ulteriore passo in avanti verso l’innalzamento degli standard di qualità dei nostri mezzi di trasporto su ferro in termini di sicurezza, confort e di abbattimento dell’inquinamento, sia atmosferico, sia acustico».

Ingenti gli stanziamenti fin qui messi in campo dalla Regione autonoma della Sardegna per il complessivo ammodernamento del parco ferroviario in servizio nell’Isola. In particolare, per la rete a scartamento ordinario, sono già stati acquistati quattro treni diesel tipo “Minuetto”, per un importo totale di 14,86milioni con risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione regionale (Por Fesr 2007-2013), ed otto treni diesel ad assetto variabile con ulteriori 85.347.754euro di finanziamenti nazionali e locali.

Invece, per quanto riguarda la rete ferroviaria a scartamento ridotto, sono già in servizio nove treni acquistati con 44.315.000euro (14.775.000euro stanziati dalla Regione dall’Accordo procedimentale del 3 giugno 2008, 20milioni di euro da Fsc 2007-2013 e 9.540.000 dall’Apq sviluppo locale). Inoltre, l’assessore Careddu ricorda che la dotazione finanziaria assegnata dal Piano operativo infrastrutture Fsc 2014-2020 alla Sardegna è di 68.416.000euro, ai quali deve aggiungersi un cofinanziamento obbligatorio minimo di almeno il 40percento. Questi fondi sono stati così ripartiti: 52.916.000euro a favore di Trenitalia per l’acquisto di diciassette treni, e 15,5milioni a favore di Arst per l’acquisto di tre complessi automotore.

