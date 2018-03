Sequestrati 76mila articoli irregolari

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - Guardia di finanza ancora in campo per combattere l'abusivismo commerciale e la contraffazione. Nel corso di diverse operazioni sono stati sequestrati complessivamente 76mila articoli. Al lavoro i militari del Gruppo di Cagliari e delle tenenze di Iglesias e Sarroch. In un primo controllo effettuato in un negozio gestito da cittadini cinesi a Cagliari sono stati trovati e sequestrati 69.191 articoli privi della corretta etichettatura e dell'indicazione dell'importatore e del fabbricante. In un negozio di Iglesias invece sono finiti sotto chiave 507 giocattoli privi del marchio CE. Stesso marchio mancava dai 473 articoli elettrici sequestrati in un negozio di articoli per la casa a Capoterra. I titolari degli esercizi dovranno pagare tutti una multa che potrebbe superare anche i 25mila euro. È stato invece denunciato il titolare dell'attività all'ingrosso di Cagliari dove sono stati trovati 6.083 giocattoli molti dei quali con marchio contraffatto e che non rispettavano le norme di sicurezza. Infine a Quartu i Baschi Verdi delle Fiamme gialle hanno bloccato un 60enne sorpreso a vendere 101 tra capi d'abbigliamento e Cd tutti contraffatti.(ANSA).