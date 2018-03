Quartu, si dimette assessora Del Zompo

(ANSA) - QUARTU S.ELENA, 28 MAR - Piccolo terremoto nella Giunta di Quartu Sant'Elena. L'assessora ai Servizi sociali, Marina Del Zompo, si è dimessa questa mattina esprimendo "disappunto per le decisioni politiche ed organizzative che oramai non consentono più di tutelare le fasce più deboli della popolazione quartese". L'esponente di Centro democratico ha inviato una lettera al sindaco Stefano Delunas nella quale spiega che "non sussistono più le condizioni per svolgere con dignità ed efficacia il mio servizio politico/amministrativo". "La mia decisione è l'ultimo atto di una stagione caratterizzata dai cosiddetti "bilanci tecnici" - prosegue - redatti peraltro con tempistiche inaccettabili (dopo 6/7 mesi dall'inizio di ogni anno), che hanno provocato, tra gli altri, tagli a servizi vitali per il nostro welfare quartese sempre giustificati da equilibri di bilancio, senza nessuna vera volontà di ripristino, lasciando i nostri cittadini più bisognosi in una condizione di solitudine e senza nessuna possibilità di aiuto". L'assessora dimissionaria ritiene però che "è sempre possibile fare scelte politiche e quindi che i tagli anche quando sono necessari debbono essere fatti con discernimento, avendo cura di non colpire in maniera così preponderante settori delicati come le politiche sociali". del Zompo parla poi di "difficoltà di tipo burocratico caratterizzanti l'amministrazione quartese, mai realmente affrontate dal punto di vista politico" e riepiloga gli interventi portati avanti come esponente dell'esecutivo comunale "Queste azioni, costantemente condivise con Lei - scrive Del Zompo al sindaco Delunas - e in generale la realizzazione del programma di mandato, hanno trovato e trovano ostacolo in una realtà che Le denuncio da tempo, sintetizzabile nell'assenza di coesione interna a fronte di una macchina amministrativa al limite della paralisi, che fatica a dare gambe anche alle più piccole soluzioni".(ANSA).