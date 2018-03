The man of trees, il ciak nella redazione della Nuova a Predda Niedda - Cronaca

OSSI. Concluse le riprese realizzate a Ossi, nella vallata di Molineddu, all'interno del "giardino dell'arte" realizzato con pazienza e passione negli anni da Bruno Petretto, "The man of trees" (L'uomo delle querce), il suggestivo progetto cinematografico e ambientale liberamente ispirato al famoso racconto di Jean Giono "L'uomo che piantava gli alberi", dopo aver toccato Luras, Aggius, Torralba, Ploaghe e Ossi, ha fatto tappa anche a Sassari. Abbandonate temporaneamente le ambientazioni naturali esterne, a fare da scenario alle riprese del film è stata, per la prima volta, la redazione della Nuova Sardegna. Il set è stato allestito proprio all'interno della redazione di Predda Niedda e ha visto la partecipazione, come figuranti, di alcuni giornalisti e operatori del giornale. Ideato e diretto dal regista sassarese Salvatore Manca con la produzione dell'associazione culturale Mater-ia e la voce narrante di Matteo Gazzolo, "The man of trees" è patrocinato dai Comuni di Sassari, Ploaghe, Tempio, Luras, Ossi, Scano di Montiferro e dalla Provincia di Sassari e gode del sostegno della Fondazione Banco di Sardegna. Al progetto hanno aderito le associazioni Wwf, Molineddu, Moviment'Arti, Lips Cult e Anima Libera. Del cast fanno parte Bruno Petretto, protagonista del film nel ruolo di Jean, l'uomo delle querce, il delegato alla Cultura del Comune di Ploaghe Giovanni Salis, coprotagonista nel ruolo di Marque, il cronista-viaggiatore, Matilda Deidda, giovanissima danzatrice tempiese e l'attrice e coreografa Daniela Tamponi, da tempo collaboratrice del regista, a formare un affiatato quintetto che sdoppia e triplica i ruoli per autoprodursi in maniera indipendente. Le prossime riprese saranno effettuate in una località che si trova a Tempio.

vedi su La Nuova Sardegna