Incidente stradale questa mattina sulla 554, tra Quartu e Quartucciu. Non è ancora chiara la dinamica ma secondo le prime ricostruzioni due auto si sono scontrate frontalmente mentre una terza che sopraggiungeva sarebbe rimasta anch’essa coinvolta. Ci sono feriti, non gravi. Sul posto gli agenti della polizia stradale per i rilievi. Disagi al traffico. (notizia in aggiornamento) (f.m)

