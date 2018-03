Aveva allestito una serra per la coltivazione di marijuana in casa. I carabinieri della compagnia di Quartu al comando del Tenente Giovanni Russo, hanno trovato oltre 100 piante di cannabis, alte circa un metro, e 4,200 chili di marijuana contenuta in un bustone. E’ finito così in manette ieri sera Antonio Sanna, 53enne del posto, per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Quartu, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

L'articolo Quartu, una serra di marijuana in casa: nei guai un 53enne proviene da Casteddu On line.