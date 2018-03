in auto 12 chili di hashish

Imprenditore di Villa San Pietro fermato a Porto Torres: in macchina aveva dodici chili di hashish. L’uomo, 35 anni, è stato fermato mentre scendeva sulla sua auto, una Volvo S60, da un traghetto proveniente da Genova. Si sarebbe tradito a causa del suo nervosismo, che ha fatto insospettire gli uomini della Guardia di Finanza

PORTO TORRES - Imprenditore di Villa San Pietro fermato a Porto Torres: in macchina aveva dodici chili di hashish. L’uomo, 35 anni, è stato fermato mentre scendeva sulla sua auto, una Volvo S60, da un traghetto proveniente da Genova. Si sarebbe tradito a causa del suo nervosismo, che ha fatto insospettire gli uomini della Guardia di Finanza. La sua macchina è stata ben ispezionata e i cani della squadra cinofila sono riusciti a trovare la droga (123 panetti sottovuoto), che si trovava nel portabagagli e dietro i sedili posteriori in una sorta di doppio fondo, apribile attraverso un telecomando a infrarossi. Nella sua casa a Villa San Pietro, i finanzieri hanno trovato anche altro hashish, oltre mezzo chilo di marijuana e un impianto per la coltivazione. Al 35enne, processato per direttissima, sono stati anche sequestrati 12.700 euro.