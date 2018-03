Nel parco Baden Powell nasce un´oasi felina

Il Consiglio approva la misura a favore del benessere degli animali. La gestione all´Associazione "Gli amici di Maia"

PORTO TORRES - Nascerà nel Parco Baden Powell uno spazio ben delimitato per censire, curare e sterilizzare i gatti. Il Consiglio comunale ha ritenuto idonea al progetto un'area all'interno del polmone verde che si trova sulla litoranea per Balai Lontano. Sarà stipulata con l'Associazione “Gli Amici di Maia” una convenzione per la realizzazione e la gestione dell'oasi felina.

«In questi anni abbiamo avuto un'interlocuzione costante con l'associazione, l'unica nel nostro territorio che svolge una importante attività di cura e controllo dei gatti, in forma di volontariato, nella colonia felina del porto. Abbiamo condiviso l'idea che l'uso di parte della darsena non fosse più compatibile con le attività di assistenza agli animali e con l'incremento del numero di gatti che la sta popolando. Per questo abbiamo ragionato insieme su una nuova area in cui poter proseguire con le attività contro il randagismo e a favore del benessere animale, identificando lo spazio all'interno del Parco Baden Powell», sottolinea l'assessora all'Ambiente, Cristina Biancu.

«Con la delibera approvata dal Consiglio comunale potremo procedere alla stipula della convenzione con “Gli amici di Maia”, attuabile in quanto non sono previste forme di profitto da questo progetto, ma solo finalità sociali». La superficie delimitata sarà superiore ai mille metri quadri. «Non sarà un'oasi felina tradizionale, ma innovativa per la nostra Isola – aggiunge Cristina Biancu – in quanto si potranno suddividere le zone anche a seconda delle patologie riscontrate dagli animali, creando inoltre spazi di fruizione sia per i gatti che per l'uomo. Non era un obiettivo semplice perché manca una specifica disciplina regionale, ma grazie al coinvolgimento della Asl di Sassari, che ci ha espresso il proprio parere favorevole, potremo realizzare questo progetto nella nostra città». L'oasi felina integrerà l'offerta di servizi per il benessere degli animali, della quale fanno già parte il vicino Parco Quattrozampe e la spiaggia per i cani a La Farrizza.