Non c'è alcuna epidemia di meningite, sono otto i casi registrati da dicembre ad oggi e oltre mille le persone vaccinate dalla Assl di Cagliari nell'ultima settimana, familiari e persone che hanno avuto contatti stretti con i pazienti.

nessuna epidemia. Non c'è allarme meningite in Sardegna. E' quanto ribadito questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dall'assessore della Sanità, Luigi Arru, insieme con il direttore generale dell'assessorato, Giuseppe Sechi, il responsabile del Servizio di promozione della Salute, Federico Argiolas, il direttore della Assl di Cagliari, Luigi Minerba, Paolo Castiglia, epidemiologo dell'Università di Sassari, Giorgio Steri e Silvana Tilocca, del Dipartimento di Igiene Pubblica della Assl 8.

"Sono state messe in atto tutte le azioni previste dal protocollo in situazioni come la nostra – ha spiegato Arru -, procedendo alla vaccinazione delle persone entrate a stretto contatto con i pazienti.

Bisogna ribadire che non è così facile essere contagiati, non basta essere rimasti nella stessa stanza o essersi scambiati una stretta di mano.Sono già stati coinvolti i medici di famiglia e le guardie mediche, ai quali ci si può rivolgere di fronte a determinati sintomi e che possono, dove sia necessario, iniziare la terapia antibiotica. La corsa alla vaccinazione non è necessaria".

La rete tra Ats, aziende ospedaliere, Pronto soccorso, assessorato, è al lavoro da mesi, come ribadito stamane. La Assl di Cagliari ha rafforzato gli ambulatori e incrementato i controlli nei locali e ricorda alcune regole di prevenzione soprattutto per i ragazzi: è importante lavarsi frequentemente le mani, non scambiarsi bicchieri né posate.