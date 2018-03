Emozioni di Primavera nel ponte pasquale

E’ denominato il week-end della pace e della non violenza il secondo appuntamento di Emozioni di Primavera, che coincide con il lungo ponte pasquale

ALGHERO - E’ denominato il week-end della pace e della non violenza il secondo appuntamento di Emozioni di Primavera, che coincide con il lungo ponte pasquale. Tre giorni ricchi di eventi ed iniziative, che avranno ancora una volta come quartier generale Casa Gioiosa, sede del Parco naturale regionale di Porto Conte, a Tramariglio. Ma non solo: da Tramariglio partiranno anche interessanti escursioni per scoprire paesaggi mozzafiato ed annusare i primi profumi della primavera.

Per sabato 31 marzo, è prevista alle 16, la presentazione del libro “Tacita muta”, della scrittrice Neria de Giovanni. Alle 17, esibizione di Krav maga a cura della Ck Self defence. Alle 18.30, appuntamento per i cinefili con la proiezione del film “Libere, disobbedienti, innamorate”, di Maysaloun Hamoud a cura della Società Umanitaria e, subito dopo “Aperitivo in rosa”. La domenica di Pasqua, spazio alle escursioni in Area protetta, con itinerari per Cala Barca e per il Monte Timidone. Il giorno di Pasquetta ancora escursioni a Cala Barca ed al Monte Timidone. Inoltre, battesimo della sella con i mini pony a Casa Gioiosa.

Numerose iniziative di intrattenimento e fruizione sono previste nella foresta demaniale delle Prigionette/Arca di Noè. Nei tre giorni, sarà come di consueto possibile visite tutti i musei ed allestimenti presenti a Casa Gioiosa. Dal museo della memoria carceraria “G.Tomasiello” per rivivere l’atmosfera di una giornata da detenuto di Tramariglio, al neonato Parco tematico del Piccolo Principe per riscoprire ed emozionarsi gustando la storia del personaggio dello scrittore aviatore Antoine De Saint Exupery, i cui messaggi e riflessioni continuano ad essere di grande attualità. Da non perdere la mostra permanente dell’artista, scultore e ceramista di Tramariglio Elio Pulli, con le sculture sui pianeti del Piccolo Principe. Ed ancora, le aule didattiche “miniere e minerali” e “Vita da api” e la mostra sull’avifauna del Parco curata dal tassidermista Umberto Graziano.

