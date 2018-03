Riparazione della rete idrica di Macomer

Per i lavori delle squadre di Abbanoa in programma domani, in Via Vittorio Emanuele III, sarà necessario sospendere l’erogazione dalle 9 alle 15 in alcune strade

MACOMER - Domani, mercoledì 28 marzo, le squadre di Abbanoa effettueranno quattro interventi di manutenzione sulla rete idrica di Via Vittorio Emanele III, a Macomer. Nel dettaglio, saranno eliminate quattro dispersioni. Per eseguire i lavori tra le 9 e le 15, sarà necessario sospendere l'erogazione nelle strade alimentate dalla condotta: le vie Cavour, Bixio, Mazzini, Brigata Sassari, Regina Elena, Vittorio Emanuele III, Carducci, Vittorio Veneto, Monte Grappa, Quintino Sella, IV Novembre, Gioberti, Rosolino Pilo, Quadrio e Pascoli. La normale distribuzione riprenderà con l'ultimazione dei lavori, che potrà avvenire anche in anticipo rispetto all'orario preventivato. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Abbanoa segnala che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.