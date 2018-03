Via al collegamento tra 554 e Mulinu Becciu: in arrivo 5 rotatorie. Oggi sopralluogo della commissione Mobilità al cantiere per i lavori sulla 554 che tramite una bretella garantirà l’accesso ai rioni di Mulini Becciu e Su Planu importo oltre 5 milioni di euro. “La nuova complanare migliorerà accesso ai quartieri e al polo degli ospedali con riduzione della percorrenza”, spiega Fabrizio Marcello, consigliere comunale Pd e presidente della commissione. Saranno realizzate 5 rotatorie, tutti i sottoservizi, illuminazione a Led.

“La realizzazione di questa viabilità alternativa con ampi parcheggi in prossima del campo di via Crespellani, consentirà di servire il Crfp (centro regionale di formazione professionale, ndr) con i mezzi pubblici Ctm, Arst”, prosegue Marcello, “che allo stato attuale si muovono lungo percorsi non strettamente connessi con le esigenze del Centro Regionale di Formazione Professionale e della zona sportiva. In progetto è previsto anche l’immissione diretta della via Cimabue e alla completare di nuova realizzazione”.

