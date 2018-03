Lavoro, selezioni aperte nel settore della grande distribuzione a Cagliari

Buone notizie dal mondo del lavoro per giovani disoccupati sardi nel settore della grande distribuzione a Cagliari. L’azienda Randstad Italia attraverso il suo sito internet ha pubblicato un annuncio per la selezione di Hostess e Stewart di cassa per una società operante nel settore GDO.

Nello specifico si ricercano giovani neo diplomati o neo laureati, è gradita esperienza nel settore GDO , predisposizione al contatto con il pubblico, flessibilità e problem solving. L’offerta è di un inserimento iniziale con contratto di somministrazione della durata di un mese con possibilità di proroga. Inviare il cv dettagliato a Randstad Italia SpA filiale di Cagliari. Collegarsi al sito www.randstad.it

Un’altra offerta arriva invece dal nord Sardegna, a Olbia la catena di abbigliamento OVS cerca addetti alla vendita part time/full time. I selezionati, si legge nell’annuncio, gestiranno con graduale autonomia l’operatività dell’area vendita (allestimento e riassortimento del reparto di inserimento) garantendo la promozione dell’immagine del brand e un alto standard di servizio al cliente.

Si ricercano candidati che abbiano preferibilmente maturato un’esperienza precedente presso aziende del Fashion Retail e che abbiano sviluppato capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, uniti a ottime doti dialettiche e relazionali.Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising.Completa il profilo l’ottima conoscenza di una o più lingue straniere.

Il link all’offerta di lavoro http://lavoraconnoi.ovs.it/dettaglio-posizione/ovs-addetti-vendita-olbia/1800000E

