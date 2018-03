Più acqua negli invasi ma resta allerta

"Le ultime piogge migliorano leggermente la situazione degli invasi in Sardegna, ma le risorse vanno gestite bene". Lo spiega all'ANSA l'amministratore unico dell'Ente acque (Enas), Giovanni Sistu, che sottolinea: "Da gennaio a oggi abbiamo guadagnato 200 milioni di metri cubi in più, nel Sulcis si registra ancora qualche deficit, come a Isili e nei bacini nord Occidentali". Attualmente il volume totale dei serbatoi artificiali è di 917,223 milioni di metri cubi d'acqua, un pò meno rispetto a un mese fa (948,22).

Migliora la situazione nel basso Sulcis dove il 28 febbraio erano stati registrati i livelli di emergenza più preoccupanti. L'invaso di Medau Zirimilis passa da un volume di 0,35 a 1,863, quello di Punta Gennarta da 1,15 a 3,23. Stesso discorso per Monte Pramu dove il volume in milioni di metri cubi migliora da 10,59 a 18,9. E continua ad alzarsi anche il livello della diga di Maccheronis, a Posada, dopo che con una delibera di Giunta erano stati bloccati i rilasci di acqua a mare per acquistare cinque milioni di metri cubi in più.

Così, se al 28 febbraio il volume era pari a 18,8 mln (10 in più rispetto al 31 gennaio), oggi il livello è aumentato ulteriormente fino a 22,2. Sulla gestione futura della risorsa idrica, Sistu invita alla cautela. "E' necessario prestare grande attenzione - dice - non possiamo consumare tutta l'acqua e ricordo che lo scorso anno nello stesso periodo il volume complessivo dei serbatoi era molto maggiore, 1.466,9 milioni".

E' di oggi, poi, il guasto improvviso nell'impianto oleodinamico che controlla una paratoia a ventola della diga del Cixerri, utilizzata per regolare il livello dell'invaso. "Enas - fa sapere la Regione in una nota - è obbligata a provvedere, anche attraverso il trasferimento della risorsa idrica a Bau Pressiu, allo scarico parziale del serbatoio". L'intervento in atto sarà concluso entro il prossimo venerdì 30 marzo. L'obiettivo è consentire l'immediata riparazione del danno assicurando nel contempo regolari condizioni di sicurezza per rischio idraulico a valle dello sbarramento.