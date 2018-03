Nuovo ricovero per Meningite di tipo B

Un giovane di 21 anni è ricoverato da ieri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per meningite di tipo B, lo stesso ceppo di quello riscontrato al 19enne di Gesico in cura al Policlinico di Monserrato.

La prognosi è riservata - fanno sapere dall'Ats-Assl Cagliari – e si tratta di una setticemia da meningococco.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha già avviato tutte le procedure previste dal caso e continua la corsa alle vaccinazioni, per le quali i servizio sanitario regionale ha garantito aperture straordinarie degli ambulatori. Gli esperti raccomandano regole semplici per abbattere il rischio infezione: non frequentare luoghi troppo affollati e lavarsi spesso e bene le mani.