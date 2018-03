Bimba non vaccinata fuori da scuola

Una bimba della scuola materna senza vaccinazioni resta fuori da scuola a Orosei (Nuoro), nonostante i genitori abbiano presentato una certificazione del pediatra di differimento della profilassi per effettuare controlli su eventuali intolleranze della piccola al vaccino obbligatorio. A deciderlo è il Tar della Sardegna che ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento adottato dall'istituto e dall'ufficio scolastico provinciale di Nuoro. Ma la battaglia legale continua e ora si attende di entrare nel merito del ricorso, presentato dai genitori attraverso i legali Michele Ponsano e Claudia Pau. La sospensiva era già stata bocciata anche con decreto monocratico.

Secondo il Tar, "la documentazione presentata dai ricorrenti non sembra soddisfare i requisiti di legge né emerge dagli atti, così come non è emerso in sede di audizione delle parti, quando questi requisiti potranno essere soddisfatti". Infatti, scrivono i giudici, "l'amministrazione ha, già in data 11 gennaio 2018 con nota prot. 60, chiesto 'il calendario delle visite per accertamenti per eventuale intolleranza ai vaccini obbligatori della bambina. A distanza di più di un mese non è dato conoscere questo calendario né le azioni intraprese per i necessari accertamenti'". I legali dei genitori mantengono uno stretto riserbo in attesa di poter discutere la questione nel merito durante l'udienza davanti al collegio giudicante, che non è ancora stata fissata.