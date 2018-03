AlgheroBike: vince Stefano Piras

Si è disputata domenica, nella zona di Olbia, la seconda prova del Gran prix Massimo Melis, gara di mountain bike, specialità Cross country, valida per la terza edizione della Coppa Antica Cares, organizzata dalla società ciclistica Terranova

ALGHERO – Si è disputata domenica, nella zona di Olbia, la seconda prova del Gran prix Massimo Melis, gara di mountain bike, specialità Cross country, valida per la terza edizione della Coppa Antica Cares, organizzata dalla società ciclistica Terranova. Il percorso ricavato ai piedi di Monte Pino, con un fondo molto insidioso e sdrucciolevole, con i vari sali e scendi ha messo a dura prova l’abilità dei bikers provenienti da ogni parte dell’Isola. Un po in calo le presenze rispetto alle due gare precedenti, ma sempre ben nutrito il settore giovanile, in netta crescita negli ultimi anni, specialmente nella disciplina del Cross country.

Poco assortita la pattuglia dell’Algherobike, ma con la presenza dei più forti atleti del momento, Stefano Piras e Cristian Calabria, rispettivamente in gara nella Master 2 e nella Master 3. Avvincente e prepotente la prova di Piras, che nella prima fase di gara ha studiato l'avversario diretto e poi ha sferrato l'attacco chiudendo in testa la prova ed aggiudicandosi la vittoria di categoria.

Discorso diverso per Calabria, che è riuscito a partire bene, ma poi si è dovuto arrendere ai più forti avversari, chiudendo in quinta piazza nella categoria. Domenica 1 aprile, giorno di Pasqua, anche la mountain bike osserverà un turno di riposo: si ripartirà domenica 8, con la Gran fondo di Pau.

Nella foto: Stefano Piras

