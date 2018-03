Scontro nella notte, un’undicenne tra i feriti - Cronaca

SASSARI. È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato lungo la provinciale che collega Sassari a Ittiri. Per cause che devono ancora essere accertate due macchine – una Panda e una Punto – si sono scontrate e in seguito all’impatto molto forte la Panda (alla cui guida c’era una donna di 47 anni di Usini) si è ribaltata più volte sull’asfalto finendo la sua corsa in cunetta contro un albero. Nella macchina c’era anche la figlia di undici anni che come la mamma è stata trasportata al pronto soccorso per essere sottoposta ad accertamenti.Al volante della Punto che viaggiava in direzione di Sassari c’era un giovane di 28 anni residente a Tissi. Anche lui è rimasto ferito.Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e, per prestare i primi soccorsi ai feriti, sulla Sassari-Ittiri è arrivata anche un’ambulanza del 118.Bisognerà ora accertare quale sia la causa dell’incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Di sicuro una delle due macchine ha invaso la corsia ma al momento non è stato possibile accertarlo. Uno dei due automobilisti potrebbe aver avuto un colpo di sonno, oppure potrebbe essersi distratto. O, ancora, potrebbe esser stata l’alta velocità a provocare lo scontro.Fortunatamente i tre feriti erano coscienti quando sono usciti dall’abitacolo. Doloranti ma comunque coscienti. In via precauzionale la bambina di 11 anni, una volta arrivata in ospedale, è stata sottoposta a una Tac. Nella prima valutazione fatta dagli operatori del 118 le loro condizioni non sono sembrate gravi.

vedi su La Nuova Sardegna