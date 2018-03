Progetto legalità penalisti in cattedra alle scuole superiori - Cronaca

SASSARI. Rispetto e conoscenza della Costituzione italiana, la certezza della pena, il ruolo delle carceri. Sono alcuni dei principali obiettivi del progetto legalità, realizzato in virtù del Protocollo d’intesa stipulato il 18 settembre 2014 tra l’Unione delle Camere penali e il ministero dell’Istruzione. A essere coinvolti sono gli studenti di alcuni istituti superiori del Sassarese. «Con i colleghi Umberto Carboni, Maria Grazia Sanna, Silvia Ferraris, Antonietta Confalonieri, Anna Laura Vargiu e Martina Pinna, come referente locale dell’Osservatorio – spiega il presidente della Camera penale sassarese Marco Palmieri – abbiamo intrapreso una serie di incontri in particolare negli istituti superiori di Thiesi, Oschiri, Sassari. Il messaggio che la Camera penale di Sassari intende veicolare è quello del rispetto dei principi e delle regole scritte, prime fra tutte quelle inserite nella Costituzione».Ma non solo, perché si vuol portare nelle aule delle scuole anche la conoscenza dei meccanismi attraverso i quali nasce e si sviluppa un processo penale. «Un passaggio fondamentale – dice a proposito Palmieri – è la distinzione dei ruoli all’interno del processo nonché la cultura della pena che deve avere l’auspicata funzione rieducativa e risocializzante».«Questo – aggiunge il penalista – per individuare solo alcuni tra i temi più importanti, con ampio spazio dedicato in sede espositiva alle difficoltà create nel circuito penale da una eccessiva esposizione mediatica di casi eclatanti, oggetto peraltro di un contiguo approfondimento da parte dell’Osservatorio stampa, che ha un nostro valido referente in ambito nazionale nel collega avvocato Sergio Porcu». (na.co.)

vedi su La Nuova Sardegna