Lavori viale Italia, nuovi accessi Pronto soccorso

SASSARI – A partire dalle ore 7 di domani 27 marzo, sino a completamento lavori, saranno modificati i varchi di accesso e di uscita dal pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Si tratta di una novità che l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha adottato a seguito delle opere di rifacimento del manto stradale, programmate dall'amministrazione comunale in viale Italia. Per accedere al pronto soccorso, le autoambulanze e le vetture potranno utilizzare l'attuale postazione di uscita, dove sarà ripristinata la sbarra e riattivato il servizio di presidio portierato. L'attuale ingresso, invece, sarà temporaneamente interdetto. L'uscita, infine, sarà su via Monte Grappa. Qui viene riattivato un varco, dove sarà presente un box con del personale addetto al portierato e una sbarra automatica.

