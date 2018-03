Arst, viaggio odissea: si guastano due bus

Tre bus per un viaggio. Disavventura per i passeggeri per Nuoro, costretti a cambiare per ben due volte il mezzo. Prima, per un guasto, alla partenza a Cagliari e poi all’altezza di Oristano per un altro problema tecnico. Ritardi e disagi. “Facciamo 4 mila corse al giorno”, spiega Carlo Poledrini, “direttore Arst, “vorremmo che non succedesse, ma i guasti, purtroppo, possono verificarsi, ma l’importante è che alla fine si arrivato il mezzo di soccorso per portare tutti a destinazione”.

