Ciclat, agitazione ad Alghero: tavolo

I lavoratori parlano di grave lesione dei diritti sindacali e carenze organizzative dell´azienda. Così l´Amministrazione comunale algherese mette tutti intorno ad un tavolo per riprendere il dialogo

ALGHERO - Agitazione dei sindacati ad Alghero, che aprono la procedura di "raffreddamento" nei confronti della ditta, l'Alghero Ambiente scarl, controllata della Ciclat, che gestisce il nuovo appalto di nettezza urbana. I lavoratori parlano di grave lesione dei diritti sindacali e carenze organizzative dell'azienda. Così l'Amministrazione comunale non perde tempo e mette tutti intorno ad un tavolo per riprendere il dialogo, convocando proprietà e sindacati mercoledì a Porta Terra.

Chiaro il monito del sindaco che interviene immediatamente nella contesa. «Migliora il servizio di nettezza urbana in città - dice Mario Bruno - crescono sensibilmente le percentuali di raccolta differenziata, la pulizia e il decoro in tutti i quartieri. In quest'ottica, pur rimanendo ancora molte migliorie da attuare, si lavora affinchè il nuovo appalto dei rifiuti entri a regime e con esso cresca ancora la qualità del servizio per gli algheresi, intercettandone le richieste ed assecondandone - per quanto possibile - le esigenze».

«Ed è questa la base su cui, anche i rapporti di lavoro e le rispettive posizioni aziendali e sindacali devono al più presto trovare una sintesi, superando le eventuali difficoltà iniziali con senso di responsabilità» precisa. Mercoledì mattina si terrà così una riunione per capire con più precisione la reale situazione: prevista la partecipazione dell'azienda che gestisce il servizio, le rappresentanze sindacali, i lavoratori e l'ufficio Ambiente, «al fine di verificare la corretta esecuzione del rinnovato capitolato di servizio e superare le criticità denunciate dai sindacati nei rapporti con la proprietà».

