Ha smarrito un orologio Baume e Mercier, prestigiosa marca di orologi svizzeri, all’Fbi e ora lancia l’appello su facebook di Claretta Riccia: “Sabato sera all’Fbi di Quartu durante la serata di Sandremo ho perso il mio orologio, regalo per i miei 50 anni. Ho cercato nel locale, ho fatto una denuncia di smarrimento, ho fatto girare la notizia su wats app.

E’ in acciaio e oro. E’ numerato ed ha una dedica dietro la cassa.

Aiutatemi a far girare la notizia: qualcuno potrebbe averlo trovato e io spero sia un’anima buona, un amico di un amico di un amico di fb che mi faccia avere notizie e me lo restituisca. Per me ha un valore grandissimo! Aiutatemi!”

L'articolo Perde un Baume & Mercier al Fbi: “Era un regalo, aiutatemi a ritrovarlo” proviene da Casteddu On line.