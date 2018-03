Incidente stradale a Iglesias, un ferito incastrato tra le lamiere

Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Iglesias in località Villamarini. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto un ferito incastrato tra le lamiere di un furgone. L’uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato all’ospedale. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l’autoveicolo e la sede stradale. Non è chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi. (fm)

