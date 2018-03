Meningite, on line una petizione: “Il vaccino deve essere gratuito”

E mentre a Cagliari si contano oggi due nuovi casi di contagio da meningite, e gli ambulatori dell’Ats vengono presi d’assalto da centinaia di giovani per la profilassi, in rete esplode la protesta per il costo dei vaccini. Ottanta euro.

La petizione per il vaccino gratuito è stato lanciato sul portale Change.org che in pochi giorni ha già raggiunto oltre 9 mila sostenitori. L’obiettivo è 10 mila.

“In Sardegna, nonostante i numerosi casi di decessi causati dal batterio del meningococco B, – si legge – il vaccino è a pagamento alla MODICA cifra di 81,09€ a dose (vaccino+richiamo=163€). Nelle province di Oristano e Ogliastra il vaccino è gratuito eppure siamo nella stessa Regione! Non devono esserci figli di serie A e serie B, i nostri bimbi e noi stessi abbiamo il DIRITTO di vaccinarci GRATUITAMENTE!

“Chi una cifra del genere non la può pagare, come deve comportarsi? si domandano – Per chi ha due, tre o quattro figli quanto andrebbe a spendere?”

Il link alla petizione https://www.change.org/p/tutti-i-cittadini-della-regione-sardegna-il-vaccino-del-meningococco-b-dev-essere-gratuito-per-tutti-nessuno-escluso?recruiter=401738520&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish

