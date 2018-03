Mario Bruno e Ada Colau: l´Europa non può tacere

Nei giorni scorsi l´incontro tra i due sindaci di Alghero e Barcellona: «Lo Stato si nasconde dietro poliziotti e giudici e la situazione diventa sempre più complicata, ma i problemi politici si possono risolvere solo con la politica»

ALGHERO - «Credo che al di là di come la si pensi sull’indipendenza, l’Europa non possa più tacere. Serve una soluzione politica, diplomatica, dialogante: con la repressione e creando prigionieri politici si da una risposta forte, autoritaria, che però non risolve, non garantisce democrazia, alimenta divisione su divisione».

Lo dice il sindaco di Alghero, Mario Bruno, che nei giorni scorsi impegnato in Catalogna per rafforzare i rapporti con i paesi catalani e presentare la città in occasione del festival Barnasant, ha incontrato anche la sindaca di Barcellona, Ada Colau, che nei prossimi mesi sarà ospite della città di Alghero.

Ecco, la penso come lei ha detto il Primo cittadino algherese: «Lo Stato si nasconde dietro poliziotti e giudici e la situazione diventa sempre più complicata, ma i problemi politici si possono risolvere solo con la politica». E invece, paradossalmente - conclude Mario Bruno - all’Europa serve unità e libertà. Garanzia di pace e di un rapporto fra popoli interdipendenti.

Nella foto: Mario Bruno e Ada Colau