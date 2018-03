Controlli a raffica nel weekend nel nuorese: via 4 patenti per guida in stato di ebbrezza

Controlli a raffica nel weekend da parte dei carabinieri della compagnia di Siniscola nel nuorese che hanno portato alla denuncia di 5 persone. Quattro persone sono state trovate alla guida in stato di ebbrezza alcolica: alla prova del test alcolemico sono risultati con un tasso ben al di sopra del limite consentito (uno di questi nella prova effettuata con l’apparato etilometrico aveva un tasso superiore al 2 g/l) e per loro è scattato il ritiro immediato della patente di guida. Il quinto conducente è trovato in possesso di due coltelli tipo pattadese, senza aver giustificato il loro utilizzo. Anche per lui è scattata una denuncia in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere. Nello stesso servizio un ragazzo di Orosei è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e per questo segnalato alla competente autorità amministrativa per l’uso di sostanze stupefacenti

