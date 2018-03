Gdf arresta 'mago' delle truffe online

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAR - Proponeva la vendita di ricambi per auto online, ma una volta ottenuto il pagamento tramite ricarica Postepay non inviava nulla. Sono oltre 45 le truffe messe a segno da Franco Onnis, 44 anni di Villasor, arrestato su ordinanza di custodia cautelare dalla Guardia di finanza di Cagliari. Le accuse contestate all'uomo sono: truffa aggravata, falso in atto pubblico e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale ai quali era sottoposto. Onnis, secondo quanto accertato dagli investigatori del Nucleo di polizia Economica e finanziaria, era attivo almeno dal 2013 e utilizzava sempre lo stesso stratagemma: individuava nei siti di annunci online le persone alla ricerca di ricambi d'auto, contattava la vittima telefonicamente o via mail e, fingendo di avere la disponibilità del pezzo cercato, concordava le modalità di consegna e di pagamento, richiedendo il versamento anticipato del prezzo pattuito su carte Postepay a lui intestate. Una volta ottenuto il pagamento, però, non inviava nulla. I militari delle Fiamme gialle hanno ricostruito tutta una serie di truffe risalendo al 44enne che oggi è stato arrestato. E' anche accusato di "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico": aveva presentato una denuncia di smarrimento di una carta Postepay che invece qualche giorno prima gli era stata sequestrata proprio perché utilizzata nelle truffe. (ANSA).