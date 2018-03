ancora un pareggio per il Tc Alghero

Nella terza giornata del campionato regionale femminile a squadre, la compagine algherese ha pareggiato 2-2 a Maria Pia contro la Torres B che, a causa dei rinvii delle altre partite in programma, sale in vetta alla classifica

ALGHERO – Secondo pareggio in altrettante partite disptate (dopo il rinvio della prima) per il Tc Alghero, impegnato nel campionato regionale di serie C femminile a squadre. 2-2 il risultato sul green set di Maria Pia contro la Torres B che, con questo risultato e complici i concomitanti rinvii delle altre partite in programma, sale momentaneamente solitaria in vetta alla classifica.

Sassaresi in vantaggio nei singolari, visto che alle sconfitte di Sara D'Alessandro (6-2 6-4 contro Puggioni) ed Arianna Alias (7-6 6-2 da Marrosu), ha risposto solo la vittoria algherese di Claudia Bardino in rimonta (2-6 6-1 6-1 su Madau). Il doppio è andato alla coppia Alias/D'Alessandro (7-5 6-4 su Pinna e Puggioni). Ora, il campionato si ferma per le festività pasquali, poi riprenderà domenica 8 aprile, per la quarta giornata, quando il Tc Alghero ospiterà il Tc Nuoro, dalle 10.

Nella foto: Sara D'Alessandro

