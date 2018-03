Per il secondo anno consecutivo, la Comunità di San Paolo di Piazza Giovanni a Cagliari organizza, nell’ambito dei riti di preparazione alla Pasqua, la Via Crucis Vivente, offrendo ed invitando tutta la cittadinanza ad un momento di riflessione, meditazione e preghiera comune sui momenti della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù.

La Via Crucis Vivente avrà luogo in Piazza Giovanni XXIII mercoledì 28 marzo con inizio alle ore 20.15. Il percorso è pensato ad anello e le diverse stazioni saranno allestite nel piazzale antistante la Chiesa. Ognuna di esse, animata da canti, gesti e preghiere rappresenterà l’occasione per interrogarsi sul proprio rapporto con la fede e meditare sul mistero dell’Amore di Dio. La partenza e l’arrivo delle Via Crucis avranno luogo sul sagrato della Chiesa.

Così come gli anni precedenti, caratteristica principale della Via Crucis Vivente è la partecipazione attiva di tutta la Comunità alla sua preparazione e realizzazione: dai figuranti alle scenografie, dal cuore ai costumi, tutto è curato con grande fervore ed entusiasmo dai diversi gruppi della Comunità di San Paolo. La celebrazione, sotto il patrocinio del Comune di Cagliari, sarà presieduta dal Parroco di San Paolo, Don Simone Calvano.

L'articolo Cagliari, Via Crucis vivente a San Paolo proviene da Casteddu On line.